Beyazlar içinde kuğu gibiydi

Sahnede beyaz bir kıyafet tercih eden güzel şarkıcı, hem kulağa hem de göze hitap etti. 90'ların sevilen hızlı şarkılarını art arda seslendiren Keskin, dansıyla da göz kamaştırdı.

Ünlü popçu, muhteşem performansıyla kimseyi bir an olsun yerine adeta oturtmadı.

Konser bitiminde sosyal medya hesabından sahne pozlarını paylaşan Ebru Keskin'in paylaşımına sevenleri beğeni yağdırdı.