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Beyazlar içinde kuğu gibiydi

Beyazlar içinde kuğu gibiydi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Farklı sesi ve tarzıyla son dönemin en dikkat çeken şarkıcılar arasında yer alan Ebru Keskin, önceki akşam Efrouz'da iddialı kıyafetiyle sahneye damga vurdu. İşte detaylar…

Sahnede beyaz bir kıyafet tercih eden güzel şarkıcı, hem kulağa hem de göze hitap etti. 90'ların sevilen hızlı şarkılarını art arda seslendiren Keskin, dansıyla da göz kamaştırdı.

Ünlü popçu, muhteşem performansıyla kimseyi bir an olsun yerine adeta oturtmadı.

Konser bitiminde sosyal medya hesabından sahne pozlarını paylaşan Ebru Keskin'in paylaşımına sevenleri beğeni yağdırdı.

Beyazlar içinde kuğu gibiydi

Beyazlar içinde kuğu gibiydi

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