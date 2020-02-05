(Beyazıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksadı

05.02.2020 00:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:04

Fatih'te yangına müdahale etmeye giden bir itfaiye aracı, tramvay yolunda otomobile çarptı. Otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralanırken, tramvay seferlerinde aksama oldu.

Kaynak: DHA