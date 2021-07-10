BEYAZIT SANSI'NIN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ
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BEYAZIT SANSI'NIN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

BEYAZIT SANSI'NIN İSMİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ
Habermetre - Haberler | Toplum

Mayıs ayında geçirdiği rahatsızlık sonucunda sonsuzluğa uğurladığımız emekli öğretmen, bestekar ve köşe yazarı Beyazıt Sansı'nın ismi Karaağaç'taki bir sokağa verildi.

Mayıs ayında geçirdiği rahatsızlık sonucunda sonsuzluğa uğurladığımız emekli öğretmen, bestekar ve köşe yazarı Beyazıt Sansı'nın ismi Karaağaç'taki bir sokağa verildi. Sokağın açılışı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında gerçekleştirildi. Açılışa Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Beyazıt Sansı'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Beyazıt Sansı'nın sevgi ve sevda insanı olduğunu söyleyen Beyazıt Sansı'nın oğlu Seven Sansı, "Babam hayata hep güzellikler penceresinden bakmaya çalışırdı. 30 yıllık bir öğretmenlik hayatı var. Memleketi için erdemli, aydın, Atatürkçü çocuklar yetiştirmek çabasıyla öğretmenliğini yaptı. Emekli olduktan sonrada yaklaşık 25 senelik bir gazetecilik hayatı var. Köşe yazarlığı yaptı. Köşesinde hep sevgiye, sevdaya, iyiliğe yönelik yazıları oldu. Madde adamı değildi. Olumsuzluklara arkasını döndü. Görmek istemedi" ifadelerine yer vererek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.

Beyazıt Sansı'nın Edirne için çok önemli bir değer olduğunu belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Beyazıt Hocayı birçok sıfatla tanımak mümkün, eğitimci, yazar, bestekar, sevgi adamı, gönül adamı, dost… Ama Beyazıt Hoca'nın dünyaya nasıl baktığı aslında oğluna verdiği isimle belli. Oğlunun ismi Seven, kızının ismi de Sevil bundan daha iyi bir tanımlama olmaz herhalde. Bu insanın yaşama bakışıyla, nasıl gördüğü ve nasıl görmek istediği ile alakalı. Beyazıt Hoca'nın Edirne'de herkesle bir hatırası vardır, sohbeti, merhabası vardır. Çünkü Beyazıt Hoca, kimseyi kırmak istemeyen, olumsuzlukları görmezden gelerek, onları olumlu imiş gibi kabul eden algılayan bir yapısı vardı. Bunların ötesinde Edirne için çok önemli bir değerdi" diye konuştu.

Beyazıt Hoca'yı Edirneliler olarak çok sevdiklerini belirten Gürkan, "Beyazıt Hoca, sevenleriyle, besteleriyle, bugün isimin verdiğimiz sokak ile sonsuza kadar yaşayacak. Kıymetlimizdi, değerlimizdi" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de kadim şehrin kadim insanlarının arasına Beyazıt Sansı'nın da eklendiğini belirterek, Beyazıt Sansı'yı bir kez daha saygıyla andıklarını söyledi.

Beyazıt Sansı'nın ailesi ve dostları Beyazıt Sansı'nın anısına Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Belediye Başkanı Recep Gürkan'a hediyeler takdim etti.

Beyazıt Sansı'nın oğlu Seven Sansı ise Beyazıt Sansı'nın vasiyeti üzerine 60 yıl boyunca kullandığı ve Kırkpınar Marşı'nı bestelediği kemanı Edirne Belediyesi'nin envanterinde yer alması için Başkan Gürkan'a hediye etti.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da "Beyazıt Hocamın vasiyeti üzerine bu kemanı teslim alıyorum. Edirne'nin belleğinin yer aldığı, Edirne'nin önemli isimlerinin yer aldığı Edirne Kent Müzesi'nde Beyazıt Hocamda ismi, fotoğrafı ve bu kemanı ile geleceğe ışık tutan bir rol model olarak yer alacak" dedi.

Kaynak: Habermetre

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