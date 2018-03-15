Beyazıt Öztürk'ü Zora Sokacak Görüntü! Çiftlik Bank'ı Öve Öve Bitirememiş

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarında yayınlanan programında on binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ın reklamını yaptığı ortaya çıktı.

Polisinden doktoruna, iş adamından öğrencisine 77 bin kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

BEYAZ PROGRAMINDA REKLAM YAPMIŞ

Ekranların en uzun soluklu şov programlarından olan Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk'ün kendi programında Çiftlik Bank ve ürünlerinin reklamını yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞMIŞLAR

Çiftlik Bank'ın onaylı Twitter hesabından da paylaşılan reklam, "Bu akşam Çiftlik Bank'ın Beyaz Show'da sizlere SÜRPRİZİ var! Herkes ekran başına 23:30 da başlıyor! ÇiftlikBank Beyaz Show'da" sözleriyle duyurulmuş.

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YORUMLAR (24)

  • ...:
    beyazla ne alakası var beyaz showmen bir insan parayı verdiğin her yerde oynatabilirsin parasını verdikten sonra beyaz siz milleti dolandırıyorsunuz ben sizin reklamınızda oynamammı diyecek hangi ünlü isim yaparki bunu
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    ya bu bal reklamı yapanların hepside insanları dolandırdığını herkes çok iyi biliyor reklamını yapan adam benden senden daha iyi biliyor herkez saf gerizekalı ayağına yatmasın beyaz da bundan para kazanıyordu
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