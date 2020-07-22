Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya için Fetih Suresi okundu
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Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya için Fetih Suresi okundu

BEYAZIT Meydanı'nda Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak 100 bin Fetih Suresi okuma programı düzenledi.

Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya için Fetih Suresi okundu
22.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:46
BEYAZIT Meydanı'nda Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak 100 bin Fetih Suresi okuma programı düzenledi. 

Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak Cuma Namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak 100 bin Fetih Suresi okuma programı düzenledi. Derneğin İstanbul'da düzenlediği program ise Beyazıt Meydanı'nda gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirilen programa çok sayıda dernek üyesi katıldı. Programda dualar edilerek Kuran-ı Kerim okundu. Programda açıklamalarda bulunan Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Sekreteri Abdullah Ceylan, "Medeniyetimizin binlerce yıllık sembolü ve İstanbul'un fethinin nişanı Ayasofya, 86 yıl aradan sonra tekrar cami oluyor. Bu bizim için tarihi mirası sahiplendiğimizin ve bu toprakların gerçek sahibi olduğumuzun işaretidir. Bir emanet üstlendiğimizin bilinciyle sorumluluğumuzun ağır olduğunun farkındayız. Bir o kadar da huzurlu ve mutluyuz. Okuduğumuz binlerce Fetih Suresiyle birlikte burada şükrümüzü eda ediyoruz." dedi. 

"BİZLERİ ULU MABEDE KAVUŞTURAN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUZ"Abdullah Ceylan, "Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde ilk uğrak yeri, Rabbine şükretmek için gelip secdeye kapanığı mabetti. Fetihten 3 gün sonra 1 Haziran 1453'te de ilk Cuma namazını da burada eda etmişti. Medeniyetimizin başkenti İstanbul'daki bu tarihi mabet, Müslümanlar kadar Hristiyanların, ülkemizdeki vatandaşları kadar dünyanın yakından ilgilendiği bir mekandır. UNESCO Dünya Mirası listesine de alınan Ayasofya, tam 481 yıl cami olarak hizmet verdi. Fatih'in emanetinin 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmesi sadece Türkiye'nin değil tüm dünya Müslümanlarının da boynunu bükük bıraktı. Yıllarca ecdat yadigarının asli hüviyetini kazanması ve mahzun Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi için dua ettik. Ama her şeyin bir vakti, saati vardı. Ayasofya'nın özlediği cemaatine kavuşması için beklemesi gerekiyordu. ve nihayet Danıştay tarafından 10 Temmuz'da Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ayasofya, Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek tekrar cami statüsüne dönüştürüldü. 86 yıllık ayrılıktan sonra bizleri ulu mabede kavuşturan Allah'a şükrediyoruz" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

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