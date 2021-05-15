Beyazgül, yanan mağazada incelemelerde bulundu
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Beyazgül, yanan mağazada incelemelerde bulundu

Beyazgül, yanan mağazada incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki katlı bir giyim mağazasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki katlı bir giyim mağazasında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir kadın giyim mağazasında elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen alevler kısa sürede tüm mağazayı kapladı. İş yerinden yoğun dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alır almaz ivedi bir şekilde yangının çıktığı bölgeye hareket eden ekipler, olay yerine ulaştıklarında yoğun dumanlarla karşılaştı. Dumanlar bir süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangının çıktığı mağazada söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yangın haberinin ardından bölgeye intikal ederek itfaiye ekiplerinden yangının çıkış nedeniyle ilgili bilgiler aldı.

İş yeri sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Beyazgül meydana gelen yangında can kaybı ve yaralının olmamasının tek tesellimiz olduğunu belirtti.

Beyazgül, " Yangın haberini aldıktan sonra bölgeye gelerek incelemelerde bulunduk. İtfaiye ekiplerimizden aldığımız bilgiler doğrultusunda yangının elektrik kontağından kaynaklı çıktığı konusu üzerinde duruluyor. Burasının tamamen yandığını görüyoruz. Burada can kaybı ve yaralı olmaması sevindirici" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Beyazgül, yanan mağazada incelemelerde bulundu
Beyazgül, yanan mağazada incelemelerde bulundu
Beyazgül, yanan mağazada incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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