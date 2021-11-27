Başkan Beyazgül Talep ve Önerileri Birinci Ağızdan Dinliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Yenişehir Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Beyazgül, esnaf ve mahalle ziyaretlerinde talepleri birinci ağızdan dinliyor, çözümünü de sahada gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Her gün farklı noktada vatandaş ve esnafla bir araya gelen Başkan Beyazgül, Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Esnafa hayırlı işler helal kazançlar temennisinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül vatandaşlardan da dua talep etti.