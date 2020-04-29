Beyazgül sosyal yardım kompleksini inceledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyazgül sosyal yardım kompleksini inceledi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan sosyal yardım tesisini ziyaret etti.

Beyazgül sosyal yardım kompleksini inceledi
29.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:12

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediyesi bünyesinde hizmet veren kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan sosyal yardım tesisini ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın ev sahipliğinde kentte ilk ve tek olma özelliği taşıyan ve yılın 12 ayı vatandaşa hizmet veren sosyal yardım tesisini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Canpolat eşliğinde sosyal yardım tesisi bünyesinde olan aşevi, gıda ve giyim market, çamaşırhane ve glütensiz ekmek fırınını inceledi.

İlk etapta günlük 360 haneye sıcak yemek gönderen aşevinde incelemelerde bulunan belediye başkanları iftar soflarına gidecek olan kaplara yemekleri doldurdu. İlçede şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişiye gıda yardımının yapıldığı gıda market ve 2 bin 700 haneye toplam 11 bin 500 parça giyim desteği sunacak olan giyim marketi ziyaret eden Belediye Başkanları Beyazgül ve Canpolat, son olarak aylık 55 bin glütensiz ekmek üretimi yapan fırında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldılar.

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Canpolat, "Hep birlikte sosyal yardımın, sosyal marketin, aşevinin, glütensiz ekmeğin, giyim mağazasını gezdik. Sayın Başkanımız vatandaşlara yapılan yardımlara bugün kendileri de ortak oldular. Sayım Başkanımız her zaman için yanımızda oldular. Bize rehberlik ettiler. Bugünlerde daha da önemli olan sosyal yardımlar noktasında da bize göstermiş olduğu ilgi alaka ve destekten dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Bugün Haliliye Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Sosyal destek birimi ile ilgili çalışmalarını yerinde gördük. Önce gittik ihtiyaç sahibi ailelere aşevinde yemeklerini doldurduk. Yine ondan sonra ihtiyaç sahibelerine verilecek kıyafetleri hepsi çok güzel ve sıfır kıyafetler. Arkasından sosyal markete girdik. Haliliye Belediyemiz çok güzel bir sistem kurmuş, kartlı bir sistem insanlar ihtiyaçlarını belirliyor. Buradaki çalışanlar da ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor. Yine glütensiz ekmek fırınını gezdik. Burada bin 800 tane hastamıza cevap veriliyor. Çok büyük bir yükü Başkanımız kaldırmış oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. AK Partili Belediyeler hizmette yarışıyor. Bu çok güzel bir durum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haberler
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü saldırıda aracı olay yerine getiren şüpheli yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Ozan Güven Aslı Enver Ebru Şallı
Spor Falcao Arda Turan Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Terör Afrin
Şu an buradasınız: Beyazgül sosyal yardım kompleksini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 17:20:03. #1.15#
title