Beyazgül Şanlıurfalı yazarlarla buluştu

10.09.2019 16:07

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfalı yazarlar ile istişare toplantısı yaptı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfalı yazarlar ve köşe yazarları ile bir araya geldi. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığının 2019 - 2020 eylem planlarını Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız anlattı. Toplantıda Yazarların ve Köşe yazarlarının yapılacak olan çalışmaları değerlendirilmesi istendi. Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, "Genel olarak Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından fikir edinebilmeniz ve neticede o konuda düşüncenizi almak için genel bir sunum yapıldı. Şanlıurfa'nın turizmde cazibe merkezi olabilmesi adına neler yapılabilir konusunda sizlerin fikirlerini almak istiyoruz. Önümüzde İsot Festivali olarak duyduğumuz bir çalışma var ama programını taslak olarak sizlerin görüş ve önerilerine sunacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA