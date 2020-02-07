Beyazgül, kuşçular esnafını ziyaret etti

07.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:01

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tarihi Hanlar Bölgesindeki gezisi sırasında Kuşçu Pazarını ziyaret ederek esnaf ve kuş meraklıları ile bir araya geldi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile birlikte Tarihi Hanlar Bölgesindeki temasları çerçevesinde Kuşçu Pazarında esnafla bir araya geldi.



Esnafın pazar ve mevcut yerin iyileştirilmesi önerilerini dinleyen, Tarihi Hanlar Bölgesinde yapılması planlanan uygulama ile ilgili bilgiler veren Beyazgül, "Şanlıurfa, her açıdan dünyada eşi benzeri çok az bulunan bir şehir. Bugün de Kuşçu pazarına gelerek hem bu güzelliğimizi yerinde görmek hem de esnafımızın talep ve önerilerini dinlemek istedik. Sorunlara hep birlikte ortak paydada buluşarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bugün de esnafımıza hayırlı işler temennisinde bulunarak bu bölgede neler yapabiliriz bunu görüştük. Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın tüm taleplerini dikkatle dinliyor ve o doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Esnafımız aynı zamanda bir kuş festivali yapmak istediklerini bizlere ilettiler. Bunun için de çalışmalarımız olacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA