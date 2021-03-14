Beyazgül karateci gençlerle bir araya geldi

Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa'da gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hizmetine sunduğu gençlik merkezleri ve spor salonları ile onları geleceğe hazırlıyor.

Türkiye'nin en genç ili Şanlıurfa'da gençlere yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hizmetine sunduğu gençlik merkezleri ve spor salonları ile onları geleceğe hazırlıyor.

Spor salonlarında çeşitli spor dallarında uzman eğiticiler tarafından eğitilen gençler katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalardan dereceler elde ederek Şanlıurfa'nın göğsünü kabartıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gençlerin spor salonlarındaki çalışmalarını izlemek amacıyla Eyyüp Nebi Spor Salonuna gitti. Gençlerle bir süre sohbet eden Beyazgül, karate antrenmanlarını sonuna kadar izledi. Beyazgül, antrenman sonunda gençlerin yoğun ısrarını kırmadı ve siyah kuşağı takarak heyecanlarına ortak oldu. Gençlere yapılacak yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Beyazgül, "Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız. Emek verildiği zaman nasıl başarılı olduklarını görebiliyoruz. Benim inancım tam milli başarılar yakında gelecektir. Yarışmalarda madalyalar bekliyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı