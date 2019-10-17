17.10.2019 16:00

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül iş adamlarıyla bir araya geldi.



Başkanlık makamında Şanlıurfa ticaretinin masaya yatırıldığı buluşmaya, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclis Onur Üyesi ve Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Coşkun, Meclis Başkan Yardımcısı Serdar Urfalılar, Yönetim Kurulu üyeleri, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Borsası başkanı Mehmet Kaya ve İstanbullu iş adamları katıldı.



"İstihdam ve yatırım konularını görüştük"



Gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamada bulunan Beyazgül, "İstanbul Sanayi Odası Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve İSO Meclis Onur Üyesi ve Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun beye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu ziyareti Şanlıurfa için çok önemli buluyoruz. Sanayinin başkenti olan İstanbul'dan buraya geldi misafirlerimiz ile Şanlıurfa'nın sanayisini, istihdamını ve yatırım konularını görüştük. Şanlıurfa, bilindiği gibi 19.4 yaş ortalamasına sahip ve Şanlıurfa'nın en büyük ihtiyacı olan iş alanlarımızı ve potansiyelimizi gelen heyetimiz ile görüştük. Kendileri ile fikir alışverişi içerisinde Şanlıurfa'mızın geleceği için çalışacağız. Onların ifadesi ile mutlu çalışanların bulunabileceği bir Şanlıurfa'nın temelini atacağız. İnşallah kazanan Şanlıurfa'mız olacak" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA