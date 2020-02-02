Beyazgül, fuar alanını ziyaret etti
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Beyazgül, fuar alanını ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Gıda - Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Günleri fuarını ziyaret etti.

02.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:18
Beyazgül, fuar alanını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı , Gıda - Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Günleri fuarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Gıda - Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Günleri fuarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, vatandaşlarla sohbet etti.

Fuarda işletmecilerle görüşerek ürünler hakkında bilgi alan Beyazgül, daha sonra çocuklarla topaç oynayıp ebru sanatı icra etti.

Kaynak: AA
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