Beyazgül, fetih yolcularını uğurladı

26.08.2019 12:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nu Fethi 1071 Anma" törenlerine katılacak olan gençleri uğurladı.



Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Ahlat ve Malazgirt Anadolu'nu Fethi 1071 Anma" törenleri bu yıl büyük bir buluşmaya daha ev sahipliği yapacak. AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Şanlıurfa'dan bin genci etkinlikler için Malazgirt'e gönderdi. Yola çıkmadan önce gençlerle bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Mehmet Salih Saraç ve parti üyeleri eşlik etti.



"Beyazgül, tarihimiz büyük ve güzel kahramanlıklarla dolu"



Yolculuğa katılan herkese teşekkür eden Beyazgül, "Bin gencimizi Malazgirt'e gönderdik. Malazgirt bizim tarihimizde çok önemli yeri olan bir konudur. Sultan Alparslan Malazgirt'e ayak bastığında başında sarığı ile diyor ki, 'Ben şehit olursam bu sarığı bana kefen yapın' diyor. Anadolu'ya ilk adım atışımızdır. Bin yıldır Anadolu'dan bizleri defalarca atmak istediler. Ama bu millet kefeni başında olarak bu topraklara girmiştir. Güçlü olarak, ölümü göze alarak milletimiz bu topraklarda kalmıştır ve bu nedenle kimsenin bize gücü yetmemiştir. 15 Temmuz da Haçlı Seferleri'nin bir benzeridir. Bu milleti bölüp parçalamak ve içten birbirine düşürme amaçlı yapılmıştı. Bu oyuna da gelmedik. Tarihimizde büyük ve güzel kahramanlıklarımız var. Bugün bin kişiyi bir arada görünce 'Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik' şiiri aklıma geldi. Malazgirt etkinliğine katılan bin gencimize teşekkür ediyorum. Bugünün Alparslan'ı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Malazgirt'te bir daha buluşacağız. Bir dünya lideridir ve tarih altın harflerle yazmalıdır cumhurbaşkanımızın ismini. Mazlumların, bütün İslam ümmetinin umududur Recep Tayyip Erdoğan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Bayrağımız inmeyecek, devlet bölünmeyecek ve millet parçalanmayacak" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA