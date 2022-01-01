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Beyazgül esnafla bir araya geldi

Beyazgül esnafla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yılın ilk gününde esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yılın ilk gününde esnafla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yeni yılın ilk gününde mesaiye esnaf ziyareti ile başladı. Osmangazi Mahallesi, Yunus Emre Caddesinde esnafları ziyaret eden Beyazgül, hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu. Esnaların talep ve önerilerini de dinleyen Beyazgül, sürdürülen çalışmaları da inceledi. Yeni yılın ilk gününde esnafları ziyaret ederek başlayan Beyazgül, çocuklara da oyuncak hediye etti. - ŞANLIURFA

Beyazgül esnafla bir araya geldi

Beyazgül esnafla bir araya geldi

Beyazgül esnafla bir araya geldi

Beyazgül esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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