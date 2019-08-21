Beyazgül'den ailelere çağrı

21.08.2019 12:47

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurum bünyesinde hizmet veren yüzme havuzlarını inceleyerek eğitimleri denetledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GAP 3. etap içerisinde yer alan yüzme havuzuna giderek burada çocuklara yönelik devam eden yüzme kurslarını denetledi. Temaslarında çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Beyazgül, kurumsal olarak atılan tüm adımlarda gençleri düşünerek hareket ettiklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın 19.5 yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç şehri olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Beyazgül, sıcak yaz aylarında çocukların kanalet veya gölet gibi tehlikeli yerlere gitmemesi için havuzların tam kapasite ile hizmet verdiğini ifade etti.

"17 havuzumuzla tam kapasite hizmet veriyoruz"

Beyazgül, denetimlerinin ardından yaptığı değerlendirmesinde, genç ve dinamik bir nüfusa sahip Şanlıurfa'da ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi. Şanlıurfa gençliğini hep birlikte eğitim ve spora yönlendirmek istediklerini belirten Beyazgül, "Çocuklarımız Büyükşehir Belediyemizin havuzlarında hem eğitim alıyorlar, hem de yüzerek serinliyorlar. Urfa'mız sıcak bir şehir. Şehrimize 17 yüzme havuzu ile hizmet veriyoruz. Havuzlarımızdan 40 bine yakın çocuğumuz faydalanmaktadır. Çocuklarımıza yönelik tüm hizmetlerimiz ücretsiz bir şekilde devam etmektedir. Yüzme havuzlarımızın sayılarını arttıracağız. Çocuklarımız kanaletlerde veya sağlıklı olmayan yerlerde yüzünce bizler çok üzülüyoruz. Velilelere de çağrımız lütfen çocuklarımızı kanalet ve gölet gibi tehlikeli yerlerden uzak tutsunlar. Çocuklarımız Büyükşehir havuzlarında sürekli olarak gözetim altında oldukları için aileler gönül rahatlığıyla evlatlarımızı bize emanet edebilirler. İnşallah çocuklarımızın daha mutlu bir gelecek içerisinde olmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Beyazgül, ardından çocuklarla günün anısına hep birlikte fotoğraf çektirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA