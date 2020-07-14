Beyazgül'den 15 Temmuz mesajı
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Beyazgül'den 15 Temmuz mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Beyazgül'den 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 17:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 17:16

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Beyazgül mesajında, "Dünya tarihinde bir ilki yaşatarak; darbecilere darbe yapan büyük milletin önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye, 251 vatandaşını şehit, 2 bin 190'ını da gazi verdi. Şanlıurfa olarak o gece 5 şehit, 2 de gazi verdik. Ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Cenabı Haktan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Değerli hemşehrilerim, hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk Milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişimi düzenlendi. İşbirlikçi hain bir cunta, hükümeti devirmeye kalkıştı. Milletin vergileriyle alınmış silahları gasp edip millete çevirdiler. Meclisi bombalayarak demokratik sisteme saldırdılar. Terörle mücadelede öncü rol üstlenen emniyet ve istihbarat teşkilatını vurdular. FETÖ terör örgütü, Türkiye'ye kast etmek için eline geçirdiği tüm imkanları kullanmıştı. Ama hesaba katmadıkları tek şey vardı; O da, milletti ve milletin bağımsızlık sevdasıydı. Çünkü bu millet, İstiklal Şairimizin: 'Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.' sözlerini her zaman yüreğinde taşıyordu. Değerli dostlarım, bir milleti yeniden istiklal mücadelesi için ayağa kaldıran, milli iradenin gür sesi, Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla; o çağrının yüreklerde tutuşturduğu cesaret ve inançla, bir millet o gün; oturmayı zillet saydı. Ayağa kalktı, meydanlara sel gibi aktı. Tıpkı 81 ilde olduğu gibi Şanlıurfa olarak da o en uzun gecede, duyarlılığımızı en üst seviyede gösterdik. Demokrasimizi ve milli irademizi korumak için milletçe kenetlendik. Cumhurbaşkanımız, 'tamamlandı' diyene kadar, azim ve kararlılıkla meydanlarda, halkımızla birlikte nöbet tutmaya devam ettik. Cesur Şanlıurfalılar, nasıl ki 100 yıl önce, Kurtuluş Savaşı'nda işgalcilere karşı boyun eğmedi, 15 Temmuz ihaneti karşısında da kenetlenmiş, demokrasi meydanlarına akın ederek darbe zihniyetini hezimete uğratmıştır. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut oldu; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu oldu. 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Gecemizi gündüzümüze katarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Dik duruşuyla, dahili ve harici düşmanlarla savaşan, dünya Müslümanlarının ve mazlumların ümidi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın prensipleri, hassasiyetleri, karakteri, bu şanlı şehirde her zaman özenle yaşatılacaktır. Cesareti ve kararlılığı, millete hizmet yolunda bize her zaman rehber olacaktır. Milletimize bağlı olduğumuz derin aşkla, sevgiyle 2023 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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