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Beyazgül Ahilik Haftasında esnaf duasına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Beyazgül Ahilik Haftasında esnaf duasına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla tarihi hanlar bölgesinde esnaf duasına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla tarihi hanlar bölgesinde esnaf duasına katıldı.

Türkiye'de 13 - 19 Eylül Ahilik Haftası olarak kutlanıyor. Şanlıurfa da Ahilik kültürünün asırlardır yaşatıldığı nadir şehirlerden biri konumunda bulunuyor. Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın tarihi hanlar bölgesindeki esnaflar, bir araya gelerek dükkanlarını dualarla açıyor. Kazançlarının bereketli olmasını dileyen hanlar bölgesi esnafı, borçlarını kolay ödeyebilmeleri için de temennide bulunuyor.

"Şanlıurfa ahilik geleneğini yaşatan bir şehirdir"

Yapılan duanın ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa'da Ahilik Geleneğinin yaşatıldığını belirterek çarşı esnafının birlikteliğinin memlekete de olumlu yansıdığını söyledi. Beyazgül, "Esnafımızın dükkanlarında ahilik nasihati bulunuyor. Bu nasihat aslında sadece esnafa değil bütün insanlığa yapılmış bir nasihattir. Bugün burada esnaflarımızla birlikte duamızı yaptık esnaflarımıza hayırlı bol kazançlar diliyorum. Ahilik Geleneğini devam ettirmelerini kardeşlik bağlarını güçlendirmelerini, bir ve beraber olmalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Beyazgül Ahilik Haftasında esnaf duasına katıldı

Beyazgül Ahilik Haftasında esnaf duasına katıldı

Beyazgül Ahilik Haftasında esnaf duasına katıldı

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Haber: Beyazgül Ahilik Haftasında esnaf duasına katıldı - Haberler
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