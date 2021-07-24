Beyazgül 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basın yayın kuruluşlarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından son derece önemli kurumlar olduğunu ifade eden Beyazgül, tarafsız ve objektif haberciliği benimseyen tüm gazetecileri kutladı. Beyazgül, mesajında, "Büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen, bu yolda gece gündüz demeden haber peşinde koşan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin ve şehrimizin kültürel ve ekonomik gelişmesinin yanı sıra kalkınmasına da önemli katkılar sağlayan basınımızın, tarafsız şekilde, sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulması ve bilgilendirilmesi gibi önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu anlamda toplumumuzu bir arada tutan devletin ve milletin yanında yer alan basınımız, demokrasinin bölünmez bir parçası haline gelmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin akamete uğratılmasında yerel ve ulusal basınımızın dik duruşunun, milletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı tek ses olmasının rolü elbette ki büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle gerek Şanlıurfa'mızda gerekse ülkemizde büyük özveri ve fedakarlık isteyen bu görevi üstlenen, gece gündüz gözetmeksizin çalışan tüm medya çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarken mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı