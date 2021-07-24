Beyazgül 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beyazgül 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı

Beyazgül 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basın yayın kuruluşlarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılamaları açısından son derece önemli kurumlar olduğunu ifade eden Beyazgül, tarafsız ve objektif haberciliği benimseyen tüm gazetecileri kutladı. Beyazgül, mesajında, "Büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek tarafsız ve objektif haberciliği ilke edinen, bu yolda gece gündüz demeden haber peşinde koşan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin ve şehrimizin kültürel ve ekonomik gelişmesinin yanı sıra kalkınmasına da önemli katkılar sağlayan basınımızın, tarafsız şekilde, sorumluluk bilinci ve özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bir taraftan haberleşme özgürlüğünü sağlarken bir taraftan da kamuoyu oluşturulması ve bilgilendirilmesi gibi önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu anlamda toplumumuzu bir arada tutan devletin ve milletin yanında yer alan basınımız, demokrasinin bölünmez bir parçası haline gelmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin akamete uğratılmasında yerel ve ulusal basınımızın dik duruşunun, milletimizin bağımsızlığına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne karşı tek ses olmasının rolü elbette ki büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle gerek Şanlıurfa'mızda gerekse ülkemizde büyük özveri ve fedakarlık isteyen bu görevi üstlenen, gece gündüz gözetmeksizin çalışan tüm medya çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarken mesleklerini icra ederken hayatlarını kaybeden basın şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Alper Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beyazgül 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:26:23. #1.16#

title