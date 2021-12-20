Beyaza bürünen Tunceli'nin Pülümür ilçesi fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - Haberler
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Beyaza bürünen Tunceli'nin Pülümür ilçesi fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Beyaza bürünen Tunceli'nin Pülümür ilçesi fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ köyleri, vadiler ve dağlık alanlar ayrı bir güzellik sundu.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen dağ köyleri, vadiler ve dağlık alanlar ayrı bir güzellik sundu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden Pülümür'de, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Her mevsim görülmeye değer güzellikler sunan ilçe, ilkbahar ve yaz aylarında yeşilin tonlarına, kışın ise kar yağışıyla beyaza bürünüyor.

İlçede son günlerde etkili olan kar yağışıyla birçok yerleşim yeri, vadi, dağ ve ormanlık alan beyaz örtüyle kaplandı.

Kışın doğasever ve fotoğraf tutkunlarını ağırlayan ilçede şu an kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Yılın yaklaşık 5 ayı kar altında kalan ilçe, el değmemiş doğasının yanı sıra yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

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AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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