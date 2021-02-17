Beyaza bürünen Taksim Meydanı ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İSTANBUL kar yağışı etkili oluyor. Beyaza bürünen Taksim Meydanı ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul'da bir kaç gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Bu sabah saatlerinde yağan kar nedeniyle İstanbul, beyaza büründü. İstanbul'un simge merkezlerinden Taksim Meydanı ve İstanbul Boğazı da beyaz örtüye teslim oldu. Doyumsuz manzaraların ortaya çıktığı Taksim Meydanı ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı