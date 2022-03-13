İSTANBUL (İHA) - Beyaza bürünen Taksim Meydanı böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dron ile görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin en işlek noktalarından biri olan Taksim Meydanı beyaza büründü. Beyaz örtü altındaki Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camisinin kubbeleri ile binaların çatılarının yanı sıra meydan ve İstiklal Caddesi'nde beyaz örtünün hakim olduğu görüldü.