(DRONE) Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı ilgi odağı oldu
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(DRONE) Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı ilgi odağı oldu

17.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:08

Kar yağışıyla beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı, Manisa ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı, Manisa ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Manisa ve İzmir arasında bulunan 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı'nda 14 Şubat Pazar gecesinden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından milli park ve çevresinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Güzel kar manzaraları sunan Spil Dağı Milli Parkı, kar hasreti yaşayan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Günübirlik ziyaret edilen ya da bungalovlarda konaklama imkanı sunulan parkta, vatandaşlar karın tadını çıkarıyor.

İzmir'in Menemen ilçesinden geldiğini belirten Ahmet Salih Yanar, "Salgın sürecinde evde biraz sıkıldık. Karın tadını çıkarmaya geldik. Burası çok güzel, keyifli bir yer, geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Balıkesir'den geldiğini dile getiren Mehmet Tokmak da "Bungalovlarda konaklıyoruz. Buraya kar görelim diye geldik ama Balıkesir'de de çok kar varmış. Ama buranın tadı, atmosferi daha başka. 15 gün öncesinden yer ayırttık, rezervasyon yaptırdığımızda kar yağışı yoktu. Böyle karlı bir havaya denk gelmesi iyi oldu." diye konuştu.

Milli Parkta yer alan 39 bungalov için rezervasyonların bir ay boyunca dolu olduğu belirtildi.

Öte yandan, bölgede kar nedeniyle zaman zaman kapanan yolların açılması için Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalar yürütüyor.

(DRONE) Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı ilgi odağı oldu
(DRONE) Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı ilgi odağı oldu
(DRONE) Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı ilgi odağı oldu
(DRONE) Beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı ilgi odağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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