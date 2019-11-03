Beyaza bürünen Sarıkamış büyüledi

03.11.2019 13:02

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesi, karın ardından farklı güzelliğe büründü.

İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile 2 bin 600 rakımlı Ağbaba Dağları beyaza bürünürken sarıçam ormanlarında da sararan yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar da güzel görüntülere sahne oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede ağaçlar, bitkiler ve arabalarda da kırağı oluştu.

Vatandaşlardan Sinem Ezgi, evinin bahçesinde beslediği köpeğini soğuktan korumak için polar kumaştan yelek giydirdi.

Havaların aniden soğuduğunu söyleyen Ezgi, "Hera" isimli köpeğinin soğuğa alışık olduğunu ancak ani hava değişimlerinden etkilenmemesi için yelek giydirdiğini söyledi.

Kaynak: AA