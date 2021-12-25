Beyaza bürünen Sarıçiçek Yaylası'nda gölet buz tuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaza bürünen Sarıçiçek Yaylası'nda gölet buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Beyaza bürünen Sarıçiçek Yaylası'nda gölet buz tuttu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye indiği Sarıçiçek Yaylası'ndaki gölet buz tuttu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Beyaza bürünen Sarıçiçek Yaylası'nda gölet buz tuttu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye indiği Sarıçiçek Yaylası'ndaki gölet buz tuttu.

Safranbolu ilçesinde bulunan Sarıçiçek Yaylası etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yapraklarını döken ağaçların, karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan adını yayla isminden alan Sarıçiçek Göleti hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 10 dereceye inmesinin ardından buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan ve yüzeyi buz tutan gölet karla kaplı çam ağaçları ile birlikte eşsiz manzarasıyla görenleri mest etti. Yüzeyi buzla kaplı gölet ve beyaz gelinliğini giyen orman drone ile görüntülendi.

Beyaza bürünen Sarıçiçek Yaylası'nda gölet buz tuttu

Beyaza bürünen Sarıçiçek Yaylası'nda gölet buz tuttu

Beyaza bürünen Sarıçiçek Yaylası'nda gölet buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title