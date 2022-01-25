Beyaza bürünen "Sakin şehir" Taraklı havadan görüntülendi - Haberler
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Beyaza bürünen "Sakin şehir" Taraklı havadan görüntülendi

Taraklı ilçesinden kar manzarası (Havadan çekim) Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Taraklı ilçesinde kartpostallık manzaralar dronla görüntülendi.

TARAKLI, SAKARYA (AA) - Taraklı ilçesinden kar manzarası (Havadan çekim) Sakarya'da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Taraklı ilçesinde kartpostallık manzaralar dronla görüntülendi.

"Sakin Şehir" unvanlı ilçede karla kaplanan tarihi yapılar dronla görüntülendi.

Yunus Paşa Camii, tarihi konaklar, Hisar Tepesi ve ilçedeki tepelik alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Mavi, sarı, kahverengi ve beyaz renkteki konakların karla ahengi güzel görüntüler oluşturdu.

Beyaza bürünen Sakin şehir Taraklı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Sakin şehir Taraklı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Sakin şehir Taraklı havadan görüntülendi

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri

Sakarya, Taraklı, kar, Güncel, Haber

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