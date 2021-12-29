Beyaza bürünen Ovacık'ta köylüler hayvanlarını kar üstünde besliyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan besiciler, kar ve soğuk havada da hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor.

Sarp dağların arasında kurulu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü. Soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplanırken, akarsular da buz tuttu.

Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı dağ köylerinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan besiciler, karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresindeki biriken karları temizliyor, belirli aralıklarla yaz aylarında istifledikleri otları, beyaz örtünün altından çıkarıp hayvanlarına yediriyor.

Bazı besiciler de depoladıkları ot, yonca ve samanların kışa yetmesi için keçilerini her gün karla kaplı patikalardan köylerine yakın alanlardaki meşe ormanlarına götürüyor.

Keçilerin sahiplerinin peşinden bulzu karlı yollardan tek sıra halinde ormana gidiş ve dönüş yolculuğu doyumsuz manzaralar sunuyor.

Kızık köyünde yaşayan besici İbrahim Güneş, AA muhabirine, hayvancılığın ailesi için en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Yazın keçileri için ot ve yonca biçip samanlığa depoladığını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Bizim burada kış çetin geçiyor ve kasım-aralık ayında kar yağışı başlıyor. Kışın meralar karla kaplı olduğu için hayvanlara ahırlarda bakmak zorlaşıyor. Yerimiz olmadığı için hayvanlara karın üzerinde saman veriyoruz ya da ormana götürüyoruz. Benim samanlığım da ahıra uzak olduğu için soğuk havalarda ot ve yonca taşımak zor oluyor."

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri

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