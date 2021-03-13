Beyaza bürünen Kars'taki Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beyaza bürünen Kars'taki Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı

13.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:36
Beyaza bürünen Kars'taki Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı

Kars'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü'nün sisle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü'nün sisle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve "uçan su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi ile Susuz ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgede etkili yoğun sisle bütünleşen doğa harikası göl ve şelale, yerli turistlerden ilgi gördü.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Sedat Aktaş, AA muhabirine, Susuz Şelalesi'nin anlatılandan daha da güzel olduğunu söyledi.

Sisler içinde kalan manzaraya hayran kaldığını anlatan Aktaş, "Susuz Şelalesi'ni 1 ay önce televizyondan gördüm ve çok merak ettim. Pandemi sürecinde kontrollü normalleşmeyle de hemen burayı ziyaret etmek istedim. İyi ki de gelmişim, manzara şahane." diye konuştu.

Tokat'tan bölgeyi ziyarete gelen Sadık Taşdemir de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kars'ın tarihi ve doğal alanlarını gezmeye geldiğini belirtti.

Bölgede çok güzel kış manzaralarının bulunduğunu aktaran Taşdemir, bölgeyi daha sonra da ziyaret etmeye geleceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Demet Akbağ Birol Güven Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaza bürünen Kars'taki Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 10:37:26. #1.15#
title