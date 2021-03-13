Beyaza bürünen Kars'taki Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü sisle kaplandı

Kars'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Susuz Şelalesi ile Aygır Gölü'nün sisle bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve "uçan su" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi ile Susuz ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı Aygır Gölü, son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Bölgede etkili yoğun sisle bütünleşen doğa harikası göl ve şelale, yerli turistlerden ilgi gördü.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlardan Sedat Aktaş, AA muhabirine, Susuz Şelalesi'nin anlatılandan daha da güzel olduğunu söyledi.

Sisler içinde kalan manzaraya hayran kaldığını anlatan Aktaş, "Susuz Şelalesi'ni 1 ay önce televizyondan gördüm ve çok merak ettim. Pandemi sürecinde kontrollü normalleşmeyle de hemen burayı ziyaret etmek istedim. İyi ki de gelmişim, manzara şahane." diye konuştu.

Tokat'tan bölgeyi ziyarete gelen Sadık Taşdemir de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kars'ın tarihi ve doğal alanlarını gezmeye geldiğini belirtti.

Bölgede çok güzel kış manzaralarının bulunduğunu aktaran Taşdemir, bölgeyi daha sonra da ziyaret etmeye geleceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan