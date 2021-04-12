Beyaza bürünen Kapadokya, havadan görüntülendi
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Beyaza bürünen Kapadokya, havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kar yağışı sonrası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kaplayan beyaz örtü, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, kar yağışı sonrası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kaplayan beyaz örtü, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Nevşehir'de Cuma akşam başlayan kar yağışı, iki gün boyunca etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar ve Göreme beldelerinde bulunan peribacaları beyaza büründü. Adeta bir gelinlik misali bembeyaz görüntüsü ile Kapadokya bölgesini etkisi altına alan kar yağışının ardından peribacaları kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kapadokya bölgesinde kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Beyaza bürünen Kapadokya, havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Kapadokya, havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Kapadokya, havadan görüntülendi
Beyaza bürünen Kapadokya, havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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