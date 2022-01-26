Beyaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Haberler
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Beyaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına ile birlikte hayat durma noktasına gelirken, Boğaz'da eşsiz bir manzara oluştu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı ve fırtına ile birlikte hayat durma noktasına gelirken, Boğaz'da eşsiz bir manzara oluştu. Şehir havadan çekilen görüntülerde adeta bir film platosunu andırırken, bembeyaz örtü üzerinde dalgalanan al bayrak izleyenleri mest etti.

Karadeniz'den gelen yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul'daki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Saatlerce araçlarında yolda mahsur kalanlar, hava yolu kapalı olduğu için havalimanında mahsur kalanlar ve araçları kayarak kaza yapan sürücüler oldu. Kar yağışı ve fırtınanın ardından bembeyaz örtüye bürünen İstanbul'un görüntüsü ortaya çıktı. İstanbul Boğazı'ndaki kar manzaraları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrağının bembeyaz örtü üzerinde dalgalanması ise kartpostallık kareler ortaya çıkarttı. İstanbul'da hava, deniz ve kara yolları trafiğe açıldı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun/ İHA)

Beyaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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