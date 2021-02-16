Beyaza bürünen Ganos Dağı görenleri hayran bırakıyor
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Beyaza bürünen Ganos Dağı görenleri hayran bırakıyor

16.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:37
Beyaza bürünen Ganos Dağı görenleri hayran bırakıyor

Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar, kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturuyor.

Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar, kar yağışının ardından güzel görüntü oluşturuyor.

Tekirdağ-Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, kar yağışının ardından beyaza büründü. Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan dağ ve ormanda oluşan güzellik, insana ayrı bir keyif veriyor.

İçerisinde birçok güzelliği barındıran ormanlar, bu güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor. Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, kar yağışının ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda fotoğraf çekmenin tadını çıkarıyor.

"Ganos Dağı 'beyaz gelinliği' giydi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Ganos Dağı eteklerinde her mevsim farklı güzellikler yaşandığını söyledi.

Ormandaki dereler ve kuşların yankılanan sesinin, kar manzarasıyla insana farklı bir huzur verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı 'beyaz gelinliği' giydi. Bu güzelliği görmek isteyen vatandaşlar özellikle bu güzergahı kullanıyor. Bu doğal güzellikler herkesin görmesi gereken yerler. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor." dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın her mevsim ziyaret edilebilecek bir kent olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar Ganos Dağı eteklerinde denizin ve ormanın güzelliklerini izliyor. Marmara Denizi'nin mavisi ve Ganos Dağı'nın yeşilinin birbiriyle buluşmasını görebiliyorlar. Burada insanlar doğayla iç içe zaman geçiriyor. Bu güzellikleri gören herkes buradan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Ganos Dağı eteklerindeki güzellikler anlatılmakla bitmez, herkesin gelip bu güzelliğin tadını çıkartması gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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