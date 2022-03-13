Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, etkili olan kar yağışı sonrası Galata Kulesi ve çevresi havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da Perşembe gününden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan Galata Kulesi, Galata Köprüsü ve Tarihi Yarımada havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.