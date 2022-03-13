Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi - Haberler

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Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

İSTANBUL'da, etkili olan kar yağışı sonrası Galata Kulesi ve çevresi havadan fotoğraflandı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, etkili olan kar yağışı sonrası Galata Kulesi ve çevresi havadan fotoğraflandı.

İstanbul'da Perşembe gününden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtü ile kaplanan Galata Kulesi, Galata Köprüsü ve Tarihi Yarımada havadan drone ile görüntülendi. Öte yandan yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.


Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Galata Kulesi ve Tarihi Yarımada havadan görüntülendi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Galata Kulesi, İstanbul, kar, Güncel, Haberler

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