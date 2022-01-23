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Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da aralıklarla devam eden karın ardından beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da aralıklarla devam eden karın ardından beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı aralıklara etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta çatılar ve sokaklar karla kaplandı. Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi. - İSTANBUL

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Esenyurt, kar, Yerel, Haber

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