Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi - Haberler

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Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla kent geneli beyaza bürünürken alınan önlemlerle yollarda ana arterler açık kaldı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla kent geneli beyaza bürünürken alınan önlemlerle yollarda ana arterler açık kaldı. Başakşehir Kuzeye Marmara Otoyolu'nda dron ile çekilen görüntülerde yolların açık olduğu ancak yol kenarların beyaza büründüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışıyla kentin birçok noktası beyaza büründü. Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ana yolların açık olduğu görüldü. Yapılan uyarıların ardından yolların açık olduğu görülürken yol kenarlarının ise karla kaplandığı görüldü.

(Emre Baba - Deniz Zeybek/İHA)

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kar havadan görüntülendi

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt, İstanbul, kar, Genel, Güncel, Haberler

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