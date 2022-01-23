Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı aralıklara etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta çatılar ve sokaklar karla kaplandı. Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.