Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | Genel

Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı aralıklara etkisini sürdürüyor. Esenyurt'ta çatılar ve sokaklar karla kaplandı. Beyaza bürünen Esenyurt havadan görüntülendi.

Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi

Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi

Beyaza bürünen Esenyurt böyle görüntülendi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Esenyurt, kar, Genel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title