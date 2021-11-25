Beyaza bürünen Erciyes'te Kar kalınlığı 10 santim oldu

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Türkiye'nin 5. En yüksek, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Yağışla beraber, 2 bin 200 metreye kadar olan yüksekliğe kadar kar kalınlığı yer yer 10 santimi buldu.

Kar yağışının ardından havadan da görüntülenen Erciyes, kartpostallık görüntülere sahne oldu.