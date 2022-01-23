Beyaza bürünen Denizli'den kartpostallık görüntüler Denizli'nin beyaz örtüsü havadan görüntülendi Denizli'de dün gece saatlerinden beri etkili olan yoğun kar yağışı etrafı beyaza bürürken, kartpostallık görüntülerin oluştuğu manzara ise havadan drone ile görüntülendi.

DENİZLİ (İHA) - Beyaza bürünen Denizli'den kartpostallık görüntüler

Denizli'nin beyaz örtüsü havadan görüntülendi

DENİZLİ - Denizli'de dün gece saatlerinden beri etkili olan yoğun kar yağışı etrafı beyaza bürürken, kartpostallık görüntülerin oluştuğu manzara ise havadan drone ile görüntülendi.

Denizli'de beklenen kar yağışı dün gece saatlerinden bu yana etkisini gösterdi. Bir çok noktayı adeta beyaza bürüyen kar, vatandaşları ise ilgi odağı oldu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu o anları ölümsüzleştiren vatandaşlar, çocuklarıyla beraber karın keyfini doyasıya yaşadı. Bazı noktalarda arabalarını yol kenarına çeken sürücüler ise, bir süre vakit geçirerek yolların açılmasını bekledi.

Kent merkezinde yer yer 5 santimetreyi bulan kar, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye kadar çıktı. Denizli'nin o eşsiz kartpostallık görüntülerin oluştuğu manzara ise havadan drone ile görüntülendi.