Beyaza bürünen dağlardan kartpostallık görüntüler - Haberler
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Beyaza bürünen dağlardan kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Yerel

Beyaza bürünen dağlardan kartpostallık görüntüler Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

BİTLİS (İHA) - Beyaza bürünen dağlardan kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kentin en yüksek noktalarından olan Nemrut Dağı ve çevresi, drone ile görüntülendi. Ağaçların karlı dağlarla bütünleşmesi ve koyunların beyaz örtünün altında dolaşması da ortaya eşsiz bir manzara sundu. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünmesi fotoğraf tutkunlarına da görsel bir şölen sundu.

Beyaza bürünen dağlardan kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen dağlardan kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen dağlardan kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri

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