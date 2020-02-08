Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi
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Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Ali AKSOYER / İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü.

08.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:59
Beyaza bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi

Ali AKSOYER/ 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Camii beyaza büründü. Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii de beyaza büründü. Çamlıca Camii ve çevresindeki kar örtüsü havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA
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