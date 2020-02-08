BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER / İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çamlıca Camii beyaza büründü.

08.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:58
BEYAZA BÜRÜNEN ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/ 'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Camii beyaza büründü. Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtü ile kaplandı. Üsküdar'da bulunan Çamlıca Camii de beyaza büründü. Çamlıca Camii ve çevresindeki kar örtüsü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Camii ve çevresinin havadan çekilen görüntüleri

 


Kaynak: DHA
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