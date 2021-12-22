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BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAR yağışının etkili olduğu Beykoz beyaz örtüye büründü.

İSTANBUL (DHA) - KAR yağışının etkili olduğu Beykoz beyaz örtüye büründü. Kar yağışı sonrası manzara havadan görüntülendi. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok noktasında olduğu gibi Beykoz'da da kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı, sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü. Beykoz'da karın yağmasıyla oluşan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN BEYKOZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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