Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Belgrad Ormanı beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Belgrad Ormanı beyaza büründü. Ormandaki kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte megakentin pek çok yeri beyaza büründü. Belgrad Ormanı da lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, Belgrad, kar, , Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title