Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Belgrad Ormanı beyaza büründü. Ormandaki kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışının etkili olmasıyla birlikte megakentin pek çok yeri beyaza büründü. Belgrad Ormanı da lapa lapa yağan karla kaplandı. Aralıklı kar yağışının devam ettiği bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar manzarası ise dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel