Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi - Haberler
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Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti, havadan görüntülendi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti, havadan görüntülendi.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Şanlıurfa'da da etkisini gösterdi. Yağan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Beyaz örtüye bürünen 'sakin şehir' Halfeti'de görsel şölen oluştu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçe, havadan görüntülendi.

(Hüseyin Bozkurt/ İHA)

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

Beyaza bürünen 'sakin şehir' Halfeti havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, kar, Güncel, Haber

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