Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi
İstanbul'un yüksek kesimleri dün gece yağan karın ardından beyaza büründü.
İstanbul'un yüksek kesimleri dün gece yağan karın ardından beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Aydos Ormanı havadan görüntülenirken, manzarasıyla hayran bıraktı.
İstanbul'da kar yağışı dün gece yüksek kesimlerde etkili olmuştu. Şehir merkezine kar düşmezken, Aydos Ormanı'nda gece kar yağışı etkili oldu. Sabah ormana yürüyüşe çıkan vatandaşlar manzara karşısında şaşkına döndü. Manzarasıyla görenleri hayran bırakan Aydos Ormanı havadan görüntülendi.
(Halit Arslan/İHA)