Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi
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Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

İstanbul'un yüksek kesimleri dün gece yağan karın ardından beyaza büründü.

29.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:23
Beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi

'un yüksek kesimleri dün gece yağan karın ardından beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Aydos Ormanı havadan görüntülenirken, manzarasıyla hayran bıraktı.


İstanbul'da kar yağışı dün gece yüksek kesimlerde etkili olmuştu. Şehir merkezine kar düşmezken, Aydos Ormanı'nda gece kar yağışı etkili oldu. Sabah ormana yürüyüşe çıkan vatandaşlar manzara karşısında şaşkına döndü. Manzarasıyla görenleri hayran bırakan Aydos Ormanı havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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