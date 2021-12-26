Beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırladı

Beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırladı
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, kar yağışının ardından yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğradı.

Dört mevsim bir başka güzelliğin yaşandığı tabiat parkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Hafta sonu beyaz örtüyle kaplanan Abant'ın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, park girişi ve çevresinde yoğunluğa neden oldu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenlerden bazıları, park edecek yer bulamayınca araçlarını çevredeki yayla yollarına bırakarak tabiat parkına ulaştı.

Göl çevresinde kar altında bolca yürüyüş yapan ziyaretçiler, kızak ve şambrellerle kayarak karın keyfini çıkardı. Ata ve faytona binen, piknik yapan tatilciler, eşsiz manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tabiat parkının güzelliği, dron ile de görüntülendi.

Abant'ta kar üzerinde mangal keyfi yapan Sabahattin Ay, AA muhabirine, "Burası kışın da dolup taşmakta. Sünnet, Çubuk, Sülüklü Göl, Yedigöller ve Gölcük'te yoğun insan kalabalığı oluyor. Gelenler hafta sonunu değerlendiriyor. Kışın kaymak isteyenler, kızak ve şambrel getirerek kendilerince kayıyorlar. Bu ayrı bir yaşam sevinci." diye konuştu.

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

Önce karnını doyurdu, sonra kar banyosu yaptı! Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi

 Muş'un yükseklerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu

Muş'un yükseklerinde kar kalınlığı 4 metreyi buldu

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title