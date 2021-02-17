Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

17.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:20
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 4 gündür süren kar yağışıyla birlikte İznik Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 4 gündür süren kar yağışıyla birlikte İznik Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da kar yağışı ve soğuk hava olumsuz etkilerken, Orhangazi ilçesi beyaza büründü. Orhangazi ilçe merkezinde kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreyi buldu.

Yoğun kar yağışı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İznik Gölü ile kent merkezi, fotoğraflandı.

Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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