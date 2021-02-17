Beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
17.02.2021 13:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:20
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 4 gündür süren kar yağışıyla birlikte İznik Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 4 gündür süren kar yağışıyla birlikte İznik Gölü'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Bursa'da kar yağışı ve soğuk hava olumsuz etkilerken, Orhangazi ilçesi beyaza büründü. Orhangazi ilçe merkezinde kar kalınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreyi buldu.
Yoğun kar yağışı ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. İznik Gölü ile kent merkezi, fotoğraflandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY