Beyaz yakalılar arazi yatırımına yöneldi Beyaz yakalılar arazi yatırımını tercih etmeye başladı.

Beyaz yakalılar arazi yatırımını tercih etmeye başladı. Devletin büyük projeler yaptığı; Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Çanakkale ve Kocaeli gibi şehirlerde gayrimenkul yatırımı yapanların sayısı arttı.

Türkiye'de özellikle İstanbul'daki nüfusun sürekli ve hızlı olarak artış göstermesi ve kentleşme oranının yükselmesiyle vatandaşın beklentileri farklılaştığı ve özellikle beyaz yakalılar arazi yatırımını tercih etmeye başladığı belirtiliyor. Uzmanlar; 2019 ve 2018 yıllarında arazi yatırımı yapanlar; Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Çanakkale ve Kocaeli gibi devletin büyük projeler yaptığı, organize sanayi bölgelerinin kurulduğu lokasyonlardan önemli ölçüde kar elde ettikleri kaydedildi.

"ARAZİ VE ARSA HER ZAMAN GELECEĞE DÖNÜK CİDDİ BİR YATIRIMDIR"

Enflasyondan korunmak için 2020 yılında da özellikle arazi yatırımı tercih edildiğini söyleyen gayrimenkul danışmanlık markası Kristal Türkiye'nin Ülke Başkanı Mustafa Emrah Özdemir, "Değişen ekonomik koşullar ve enflasyonun artışıyla parasını güvence altına almak isteyen vatandaşlarımız, 2020'de de arazi yatırımını tercih etti. Arazi ve arsa her zaman geleceğe dönük ciddi bir yatırımdır. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Ankara, Kütahya, Denizli öncelikli olmak üzere devlet projelerinin bulunduğu tüm bölgelerde emlak ve arazi yatırımları kazandırıyor." diye konuştu.

Özdemir, arazi yatırımının artık uzun vadeli bir yatırım olmaktan çıktığını belirterek, "Arazi yoğunluklu şehirlerimizde hızla hayata geçen altyapı çalışmalarının bölgede yaşamayı kolaylaştırması, köprülerin araziye yakınlığının etkisi gibi faktörler ile araziler satışta eskiden daha kısa vadede yüksek getiri sağlamaktadır." dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA