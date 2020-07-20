Beyaz yaka çalışanların beklentilerinde ilk sırada şirket içi hijyen var
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Beyaz yaka çalışanların beklentilerinde ilk sırada şirket içi hijyen var

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net'in, "HR Pulse" araştırma serisi kapsamında Curiocity iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Koronavirüs ve İş Hayatı" araştırmasının sekizinci dönem sonuçları açıklandı.

Beyaz yaka çalışanların beklentilerinde ilk sırada şirket içi hijyen var
20.07.2020 10:18 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:29

Koronavirüs salgınının iş hayatına etkisini, çalışanlar ve işverenler/İK yetkilileri açısından değerlendirmeye devam eden ve ilki mart ayında gerçekleşen araştırma dizisine, toplamda 7.186 beyaz yaka çalışan ve 2.332 İK yetkilisi katıldı.

Salgına yönelik endişeler son dönemde de artışını sürdürüyor

Araştımanın sekizinci dönem sonuçlarında hem İK yetkilileri (%55) hem de beyaz yaka çalışanlarda (%52) benzer seviyelerde seyreden salgınla ilgili endişe seviyesinin, normalleşmeye geçişle birlikte artmaya devam etmesi dikkat çekti. Araştırma; normalleşme sonrasında sağlıkla ilgili endişelerin yeniden artışa geçerek ekonomik kaynaklı endişeleri yakaladığını, hatta beyaz yakalı çalışanlarda sağlıkla ilgili endişelerin ekonomi kaynaklı endişelerin (%70) üzerine çıktığını gösterdi.

Ofise dönüş tarihiyle ilgili belirsizlik devam ederken, çalışanlar ofise dönme konusunda heyecanlı ve umutlu

Normalleşme sürecine geçişe rağmen, ofise dönme tarihinin belirsiz olduğunu belirten İK yetkilisi ve beyaz yaka çalışan oranının son dönemde artarak %38 seviyesine yükselmesi dikkat çekti.

Katılımcılara ofise dönmeyle ilgili hissettikleri sorulduğunda; son dönemde ofise dönme konusunda mutsuz (%28), buruk ya da hüzünlü (%24) olduğunu söyleyenlerin oranının azaldığı görüldü.Özellikle heyecanlı (%28) ve umutlu (%27) olduğunu söyleyenlerin oranın, önceki döneme göre 4 ve 6 puan arttığı görüldü.

Ofise dönüş planlarında ulaşım düzenlemeleri artıyor

Araştırma kapsamında İK yetkilerine, çalışanlarının ofise dönme süreçlerini nasıl planladıkları da soruldu. Şirketlerin yarısından fazlası ofise dönüş sürecini, önce yöneticilerin ya da belirli departmanların işbaşı yapacağı şekilde kademeli olarak planladığını belirtirken, %31'lik kesim ise vardiyalı sistemle ofise dönüleceğini dile getirdi.

Diğer yandan normalleşmeyle birlikte salgına ilişkin endişelerin yeniden artmaya başladığı son dönemde, ofise dönüş çalışmaları kapsamında şirketlerin planladıkları düzenlemelerin başında, hijyen ve sosyal mesafeyi sağlamaya yönelik aksiyonların yer aldığı görüldü. Çalışanların, ofise/eve ulaşımlarıyla ilgili düzenlemelerin (servis hizmeti olmayanlara servis hizmeti ve özel araçla gelenlerin yol masrafının karşılanması vb.) son dönemde anlamlı artışı da dikkat çekti.

Beyaz yaka çalışanların beklentilerinde ilk sırada şirket içi hijyen var

Araştırma kapsamında beyaz yaka çalışanlara "Koronavirüs salgını sebebiyle şirketinizin önümüzdeki dönemde hangi aksiyonları almasını bekliyorsunuz?" diye soruldu. Ofise dönüşlerin kademeli olarak başlamasıyla birlikte, beyaz yaka çalışanların önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinde ilk sırada %67 ile "Şirket içi hijyenin arttırılması"nın yer aldığı görüldü. Diğer yandan beyaz yaka çalışanlar, maliyet kısıtlamaları ve çalışanlara ücretsiz izin verilmesi önlemlerinin son dönemde arttığını da belirtti.

Evden çalışma post-korona döneminin en net çıktısı olacak

Araştırmanın sekizinci dönem sonuçları; beyaz yaka çalışanların evden çalışma sisteminin devam edeceği yönündeki öngörülerinin, artış trendini korumaya devam ettiğini ortaya çıkardı. "Şirketinizin evden/uzaktan çalışma sistemini kalıcı hale getirmesini ister misiniz?" sorusuna verilen yanıtlara göre; ikinci dönem sonuçlarından bu yana evden çalışmanın kalıcı hale gelmesini isteyenlerin oranının %35'ten %50'ye yükselmesi dikkat çekti.Diğer yandan normalleşme sürecinin ve ofislere dönüşlerin başladığı 7. dönemden sonra; "Sürekli olarak evden çalışıyorum" diyen beyaz yaka çalışanların oranının önceki döneme göre 8 puan azaldığı, "Belirli günlerde evden çalışıyorum" diyenlerin oranının ise 8 puan artış kaydettiği görüldü.

Bu sonuçlar, haziran ayında normalleşmeyle birlikte şirketlerin kademeli olarak ofise dönmeye başladığına ve önümüzdeki dönemde evden çalışma modelinin yeni normalin bir parçası olacağına işaret ediyor.

Kaynak: Bültenler

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