Beyaz Tv yılbaşı özel programı olacak mı, saat kaçta? Bugün Beyaz Tv'de hangi programlar var? Beyaz Tv yayın akışı!

Yılbaşı coşkusunu evinde yaşamak isteyenler televizyon kanallarının özel yılbaşı programları ile yeni yıla girecek peki Beyaz Tv'de hangi program var? İşte Beyaz Tv'in yılbaşı programı ve 31 Aralık 2020 Beyaz Tv yayın akışı!

Yılbaşı eğlencesini aile ve arkadaşları ile evinde geçirenlerin tercihi olan yılbaşı programları, bu yıl da eğlencenin adresi olacak. Televizyon kanallarının yılbaşına özel hazırladığı programlar ile izleyiciler keyifli anlar yaşayacak. İşte 2021 Beyaz Tv yılbaşı programı.

BEYAZ TV YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI OLACAK MI?

31 Aralık Perşembe günü Beyaz Tv'de yılbaşı özel programı bulunmuyor.

BEYAZ TV YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Beyaz Tv'de 31 Aralık Perşembe yani bugün yılbaşı özel olarak bir program yer almıyor. Fakat 19:30 'da Kaçış sinema filmi olacak. 21:15 'de ise Diriliş Ertuğrul dizisi olacak. 23:45 'de ise Uyuyana Kadar sinema filmi olacaktır.

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